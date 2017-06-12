Этот день России

Полиция в Петербурге отделила правильный патриотизм от опасного. Армия любителей Навального поредела на 400 бойцов. Их арестуют потому, что Клаве Коке предпочли надувную уточку.

День России 12 июня Петербург праздновал на двух ключевых площадках. На Дворцовой площади правильный патриотизм демонстрировали военные оркестры, выстроившиеся в парад цветы и Ольга Бузова. На Марсовом поле пришлось отправить по домам реконструкторов и почитателей страйкбола — чтобы освободить площадку для горожан, которые не любят коррупцию. На Дворцовой единовременно вряд ли можно было насчитать больше тысячи. На Марсовом численность шагнула за 10 000. Те и другие пели гимн России, но с полярными смыслами. Пример сплоченности и слаженности подала полиция, показав, что умеет пресекать даже намеки на беспорядки.

На Дворцовой площади звучит гимн России. Ветер играет флагом Петербурга. И хлещет полотнищем по лицу спикера ЗакСа Макарова. Спикер терпит.

«Вспомните Смутное время! – скажет он позже со сцены. – Вот почему в этот день мы всегда говорили и будем говорить о единении». «И наши ветераны сегодня просят только об одном — сохраните мир», – поддержит его вице-губернатор Серов.

На Марсовом поле только что закончилась война. Танки, ГАЗы, ЗиСы и три пулемета уезжают. «Есть обстоятельства, которые вынуждают нас принять решение завершить праздник прямо сейчас», – говорят организаторы военно-патриотического фестиваля «Герои четырех эпох». Обстоятельства тем временем прибывают на Марсово. «Желаем вам удачного митинга», – встречают занимающих территорию «навальнят».

А на Дворцовой уже певица по имени Клава Кока. На ней зеленые шорты и кремовый камзол. Клава поет, как устала и ненавидит тишину. И ошарашивает: «В чём сила, брат?»

В утке – отвечает Марсово поле. Сбежав из детской ванночки Гулливера, желтая резиновая уточка качается на волнах тысяч рук. И становится так весело, что почти неважно, кто здесь власть, а кто здесь вор.

«Я в экстазе! Как рок-концерт и я солист. Родители плохому научили? Как же, нет у меня их. Под кайфом я сейчас. Под каким – думайте сами», – говорит Костя. Косте 17 лет. Он стоит на стене мемориала «Героям-борцам за свободу России». Подмигивает, закрывая узкий зрачок. И прыгает в толпу. «Это наша страна. Мы у власти!». Толпа принимает свою «рок-звезду».

«Я специально приехала из Петрозаводска, чтобы послушать Ольгу Бузову», – не стесняется Елена. Елене 22 года. Она специалист по продажам в индустрии красоты. Но восходящей звезды Бузовой пока нет на сцене Дворцовой. Умопомрачительное отсутствие юбок на чирлидершах соперничает с волнующими разрезами замаскированных под секретарш девчушек. Они танцуют. И это не хоровод.

«Мы не боимся! Мы не уйдем!» – затевают на Марсовом салочки. Самые смелые рассыпаются по полю, завидев ОМОН. Самые упертые берутся за руки и вместо любимого силовиками круга врастают в землю квадратом.

«Отпусти! Отпусти! Отпусти!» – брыкающуюся всеми конечностями девушку уносят к первой сотне задержанных.

«Не трогай деда! Не трогай деда! Не трогай деда!» – пенсионера вынуждают спуститься с мемориала, обрамляющего «Вечный огонь».

«С Днем России! С Днем России! С Днем России!»

На Дворцовую площадь выносят «Россию». Она буквы. Она сделана из роз. Красных. С шипами. Ведущий праздника счастлив. Ему нужна Зузуня. И еще Лав Сухарик. Это завершился конкурс на лучшее селфи. Десять минут интриги, и Зузуня оказалась девушкой, Лав Сухарик — тоже.









На Марсовом поле арестовали утку. Схватили в охапку. Нашли заветную дырочку. Утка сдулась. Теперь она вещдок и должна достаться судье. А у полицейских тайное желание — оставить ее себе.

На Дворцовую пришли Бузова и дождь. «Мне больше не больно», – сообщила со сцены бывшая блондинка из «Дома 2». Музыканты военных оркестров хмуро курили у сцены.

ОМОНу надоели салки. Стремительными шеренгами разрезали тысячи на сотни. Это были не круги, но как-то вдруг и сразу все оказались в окружении. Затишье. Можно и поговорить.

«Ну и кого эта ваша оппозиция хочет видеть в президентах?»

«А она не моя. Я журналист. Можно я за вашу дубинку подержусь, чтобы в давке не унесло?»

«Держись. Вторую Украину что ли захотели?»

«У меня мама — ватник, она не знает, что я здесь».

«А моя в курсе. Она лютый оппозиционер, но сегодня работает».

Юре пятнадцать, Петя на год старше, и у него мама – «ватник». Оба курят в углу оцепления и признают, что коррупция не самая большая беда в стране. С внешней политикой тоже не сложилось.

«Вот вы говорите: у Путина – плохая программа, у Навального — только один пункт. А у вас она какая?»

«У нас пока никакой. И партии нет. Мы планируем создать, когда подрастем немножко. Когда ознакомимся с основами политики. Я планирую «Государство и революцию» прочитать в скором времени».

Устали. Промокли. Охрипли.

На Дворцовую въезжает розовый «кадиллак», лошадка с повозкой и почему-то информационный вагончик для туристов к чемпионату мира по футболу. Звучит «Вальс цветов».

«Россия — священная наша держава. Россия — великая наша страна. Одна ты на свете, одна ты такая». До первого куплета гимн знают все. «На Дворцовую!» – перекрикивает соратников молодой парень. Ему не отвечают. Молча расходятся. Заполняя собой Миллионную, канал Грибоедова, набережную Мойки. Решимость разбивается о кордоны Росгвардии, но уже не той, что ОМОН, а той, что внутренние войска.

На Дворцовую не пройти. Только небольшими группами. Тех немногих, кто все-таки прорвался, встречает не Бузова, она ушла. Но все равно разочарование. На Дворцовой начался «Парад цветов». Здесь можно сделать фото с гигантской ромашкой и узнать, как правильно составить букет. А еще промокнуть. Потому что дождь за Бузовой не пошел.

Фото: Михаил Огнев

"Фонтанка.ру"

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«Сами удивляемся, что мы здесь делаем. Празднуем День России. Патриотизм — это когда не уехал жить за границу, хотя была такая возможность», – говорит не бывший на Марсовом Дмитрий из сферы фитнес-услуг. 25 лет.

17.20. На Дворцовой пустынно, серо, мокро. «Парад цветов» и тысяча зрителей положения не спасают. Вдоль забора гвардейцев уходят на Невский ребята с Марсова. Их провожает уличный музыкант под аркой Главного штаба. Провожает Маяковским с привкусом «Сплина»: «На площади полки, темно в конце строки. И в телефонной трубке эти много лет спустя одни гудки».

Справка:

12 июня на Марсовое поле вышли десять тысяч человек для участия в антикоррупционном митинге. В отделы полиции свезены 548 человек. Почти четверть из них — несовершеннолетние. Часть задержанных была отпущена без составления административных протоколов. К позднему вечеру выходного понедельника все судьи Дзержинского суда были вызваны на работу для рассмотрения материалов на участников акции.

Это уже вторая акция, посвященная результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Протестующие потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле. По предварительным данным, на митинг пришло около 10 тысяч человек.

Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь: студенты и даже школьники.

"Фонтанка.ру"