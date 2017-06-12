Владимир Путин показал свой кабинет школьникам

В Кремле прошла торжественная церемония вручения паспортов детям, проявившим себя в соревнованиях, учебе или экстренных ситуациях. После нее Владимир Путин показал школьникам свой кабинет, говорится в сообщении пресс-службы президента от 12 июня.

Президент вручил паспорта школьникам, победившим во всероссийском конкурсе «Мы — граждане России!», «победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учебы, детям, совершившим героический поступок», говорится в сообщении Кремля. После вручения паспортов президент обратился к детям с речью, поздравив их с получением документа.

После этого один из школьников попросил Путина показать свой рабочий кабинет. «Если честно, у меня есть мечта — побывать в президентском кабинете. Это лучше, я думаю, любой экскурсии. Я сделаю всё, чтобы там побывать», — сказал он.

В ответ Путин после завершения церемонии предложил школьникам посмотреть на рабочее место главы государства. «Один из наших гостей высказал пожелание посмотреть президентский кабинет. С удовольствием вас всех приглашаю. Давайте мы это сделаем, верну вас вашим родителям буквально через две-три минуты», — сказал он.