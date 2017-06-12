Фестиваль цветов: карикатура южных зим

Фотографии с подготовки фестиваля цветов, которая проходила на площади Островского, за последние два дня уже облетели Петербург: яркого красочного шествия, притом в кои-то веки не религиозного и не политического характера, ждали многие.

Невский проспект оказался запружен зрителями ничуть не меньше, чем во время Дня Победы или недавнего празднования хоккейного клуба СКА.

А вот с обеспечением порядка оказалось гораздо слабее: видимо, все силы ушли на работу с оппозицией на Марсовом поле, где в это время проходила акция. Так что останавливать зрителей от того, чтобы они не выходили на проезжую часть Невского и не пересекали шествие, разделяя его на части, было уже некому. С этим пытались справиться организаторы и сами участники – но удавалось не всегда. В итоге колонна оказалась раздроблена, а зрители устраивали перебранки, мешая друг другу фотографировать.

Мимо проходили бравые музыканты военных духовых оркестров разных стран, нимфы в нарядах из цветов махали руками кавалерам, стоя на карнавальных платформах, в открытую прицепленных к тракторам – никоим образом не замаскированным, вопреки карнавальным традициям. Солисты Кельтского оркестра волынок и барабанов, солидные мужчины в килтах, были суровы и решительны, не реагируя на публику никак.

Конечно, этому шествию в плане участников и количества использованных цветов было далеко до фестивалей цветов в южных странах,таких, о которых писала «Фонтанка» . Зрители это прекрасно понимали и цитировали друг другу Пушкина, мол, «наше северное лето – карикатура южных зим».

Словно в подтверждение этому начался дождь, и зрители стали расходиться.