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12.06.2017 17:58

В Москве задержали распылившего газ на Пушкинской площади

Нацгвардия отчиталась о задержании участника несогласованной протестной акции 12 июня, прыснувшего газ раздражающего действия в лицо ОМОНовцу в центре Москвы.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомственный департамент по взаимодействию со СМИ, сотрудник ОМОНа Росгвардии пострадал при выполнении задач по охране порядка на Пушкинской площади.

Из-за перцового аэрозоля, который распылил ему в лицо участник митинга, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали ожог глаза.

«Нарушитель порядка задержан правоохранительными органами», – добавили в департаменте.

По данным РБК со ссылкой «ОВД-инфо», в столице задержали около 750 человек. Наблюдатели Объединенной группы общественного наблюдения сообщают, что на Тверском бульваре задержанных били головами об автозаки и дубинками по ногам.


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