Более 500 человек задержано на протестах в Петербурге

Количество задержанных участников протестов на Марсовом поле 12 июня превысило пятьсот. Их доставляют в отделы полиции по всему Петербургу.

Как стало известно «Фонтанке», к 17.30 силовиками у Марсова поля, Дворцовой площади и окрестностей задержано более 500 участников несанкционированной акции. Это число пока не подтверждено официально. Ранее Смольный сообщал о задержании более 300 человек.

Протестующих доставляют в различные отделы полиции, расположенные в основном в Московском, Выборгском, Фрунзенском, Красносельском районах.