Более 500 человек задержано на протестах в Петербурге
Как стало известно «Фонтанке», к 17.30 силовиками у Марсова поля, Дворцовой площади и окрестностей задержано более 500 участников несанкционированной акции. Это число пока не подтверждено официально. Ранее Смольный сообщал о задержании более 300 человек.
Протестующих доставляют в различные отделы полиции, расположенные в основном в Московском, Выборгском, Фрунзенском, Красносельском районах.
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Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны.