Московская мэрия: Определенное количество граждан испортили настроение

«Провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям», – заявил агентству «Интерфакс» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. Однако «определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение», заявил представитель столичных властей. Так он прокомментировал антикоррупционную акцию, проходившую сегодня в Москве одновременно на Тверской улице и на проспекте Сахарова.

Черников обвинил в происходившем на Тверской «людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова».

При этом представитель столичных властей сообщил, что «действия полиции выверены, как часы». «Нет задачи какой-то тотальной зачистки, но идет точечная, профессиональная работа в отношении тех, кто продолжает провоцировать ситуацию», — заявил Черников.

По данным приложения "Красная кнопка" и "ОВД-Инфо", в Москве сегодня было задержано около 700 человек.