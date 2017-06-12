Московская мэрия: Определенное количество граждан испортили настроение
«Провокаторам не удалось создать прецедент, испортив праздник всем людям», – заявил агентству «Интерфакс» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников. Однако «определенное количество граждан, которые выходили в начале Тверской улицы, к сожалению, испортили настроение», заявил представитель столичных властей. Так он прокомментировал антикоррупционную акцию, проходившую сегодня в Москве одновременно на Тверской улице и на проспекте Сахарова.
Черников обвинил в происходившем на Тверской «людей неадекватных, не отвечающих за свои поступки и слова».
При этом представитель столичных властей сообщил, что «действия полиции выверены, как часы». «Нет задачи какой-то тотальной зачистки, но идет точечная, профессиональная работа в отношении тех, кто продолжает провоцировать ситуацию», — заявил Черников.
По данным приложения "Красная кнопка" и "ОВД-Инфо", в Москве сегодня было задержано около 700 человек.
Источник: РБК
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие повторно потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны.
Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь: студенты и даже школьники.