Дело «Шалтая-Болтая» засекретили

Дело группировки хакеров «Шалтай-Болтай» засекретили, сообщает «Росбалт» 12 июня со ссылкой на источник. По данным агентства, в томах дела содержится переписка чиновников, включая документы, которые считаются государственной тайной. Следствие также отказалось раскрыть, как вычислило хакеров.

Рассмотрение дела пройдет в особом режиме без исследования доказательств, поскольку лидер группировки Владимир Аникеев (Льюис) полностью признал свою вину.

Уже известно, что дело будет направлено в спецчасть Мосгорсуда, а журналисты не смогут присутствовать на слушаниях. Связано это с тем, что на значительную часть материалов наложен гриф «секретно».

Группировка «Шалтай-Болтай» в разное время взломала почту вице-премьеров Игоря Шувалова и Аркадия Дворковича, сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко, а также твиттер Дмитрия Медведева.

В начале 2017 года были задержаны три человека из «Шалтая-Болтая». Все они обвиняются в неправомерном доступе к информации.