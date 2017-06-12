Киви, 11 лет трезвости и бронетранспортеры на Васильевском острове

Сборной Новой Зеландии выпала радость открывать вместе с командой Станислава Черчесова Кубок конфедераций в Петербурге. Петербуржцы уже заметили прибытие новозеландцев по скоплению бронетехники у гостиницы "Сокос" в Биржевом переулке. Сегодня в нашем сериале-представлении участников КК-2017 настала очередь команды, перелет которой до Петербурга составил ровно сутки.

Место в рейтинге ФИФА

На 1-е июня 2017 года новозеландцы занимают 95-ю строчку, аккурат между Гватемалой и Мадагаскаром. Рекорд – 47-я строчка (2002-й год), худший результат – 161-я позиция (2016-й год).

Рекорды

Первый матч был сыгран в 1922-м году против соседей из Австралии: 3-1 в пользу наших героев. Самая крупная победа: со счетом 13:0 была уничтожена сборная Фиджи (16 августа 1981 года). Самое горькое поражение: от Австралии же, 0:10 (1936-й год). "Киви", или "Оллуайт" (All whites или Oma на языке маори – неформальное прозвище команды; это прозвище – дань постмодернизму: сборная Новой Зеландии по регби называется All Blacks), дважды принимали участие в чемпионатах мира (1982-й в Испании, 2010-й в ЮАР).

Главный тренер

Энтони Хадсон родился в 1981 году – и он один из самых юных тренеров футбольных сборных в мире. Выпускник академии "Вест Хэма" чуть-чуть поиграл во второй команде лондонцев, ушел в аренду в "Лутон", полгода попылил в голландском "НЕКе" и закончил карьеру игрока в полупрофессиональном клубе "Рыбы-молоты из Вильменгтона" из Северной Каролины (Хадсон родился в Сиэтле). Тренерскую карьеру начал в США в команде "Реал" из Мэриленда (4-й американский дивизион, на момент подписания контракта Хадсон был самым молодым профессиональным тренером в Америке).

В момент завершения игровой карьеры Энтони, сын известного игрока "Челси", "Сток Сити" и "Арсенала" Алана Хадсона боролся с алкоголизмом: папу Алана сбила машина, карьера игрока заканчивалась, росли долги, работа продавца машин не очень удавалась. Именно в этот момент – в 2006-м году – Энтони Хадсон начал посещать занятия клуба анонимных алкоголиков и ездить по американским тюрьмам с лекциями о вреде алкоголя. Хадсон не пьет уже 11 лет.

В 2011-м году, после возвращения в Англию принял "Ньюпорт Каунти" с рекомендациями от Харри Реднеппа ("молодой Моуриньо"). В первых двенадцати матчах Хадсон выиграл только раз и, несмотря на полную поддержку команды, предсказуемо был попрошен. В 2012-м году Хадсон возглавил сборную Бахрейна U-23. Проходил стажировки у уже упоминавшегося Моуриньо в "Реале", у Марсело Бьелсы в марсельском "Олимпике". В 2013-м возглавил национальную сборную Бахрейна. В 2014-м – сборную Новой Зеландии и сразу проиграл Узбекистану на выезде. В прошлом году Хадсон жаловался на малое количество игр сборной в 2015-м году (всего 3, 7 месяцев без футбола – так сборная упала на 161-ую позицию в рейтинге ФИФА).

Игроки

Новая Зеландия – классическая сборная, берущая характером, а за характер обычно отвечает костяк ветеранов, которые знают, в отличие от молодежи, что такое ответственность и каково это – танцевать победную хаку. Ветеран линии обороны Томми Смит – 32 матча за сборную – деньги получает в клубе Чемпионшипа "Ипсвич Таун": Смит его воспитанник, и всю жизнь – за исключением аренд – играет за одну и ту же команду.

Майкл Маглинчи – 43 игры за "Олл Уайтс" – вызывался в молодежные сборные Шотландии, но в итоге воспитанник "Селтика" – в "Селтике" дебютировал, выйдя на замену вместо Эйдена Макгиди, – выбрал сборную Новой Зеландии. За австралийский "Сентрал Кост Маринерс" на позиции бокс-ту-бокс провел 120 матчей за 5 сезонов. Сейчас защищает цвета "Веллингтон Феникс".

Капитан команды нападающий "Лидс Юнайтед" провел за сборную 48 матчей, на его счету 19 мячей. Воспитанник новозеландского "Уаикато", в Англии дебютировал в "Уэст Бромвиче". Мыкался по арендам, боролся за место в старте в "Лестере", но проиграл его Джейми Варди. Нашел себя в "Лидсе", за который забил 40 мячей.

Ветеран сборной Шейн Смелц – нападающий индонезийского "Борнео". 54 матча за национальную команду, 24 мяча, в Старом Свете из серьезных клубов поиграл только за "Уимблдон" (19 голов), забил один гол за "Генчлербирлиги". На чемпионате мира в ЮАР забил гол в ворота сборной Италии.

Как попали на Кубок конфедераций

Выиграли Кубок ОФК – Кубок стран из Конфедерации футбола Океании. С тех пор, как Австралия перешла в Азиатскую конфедерацию футбола, Новая Зеландия – главный фаворит Кубка ОФК, однако победа в последнем розыгрыше далась тяжело: по пенальти в финале обыграли сборную Папуа – Новой Гвинеи. И дело не в том, что команда с островов, где до сих пор помнят Миклуху Маклая, неожиданно сильна в этом поколении. В теории лучшего партнера для сборной Станислава Черчесова для матча открытия сложно найти. Но ни в коем случае нельзя думать, что три очка в субботу уже в кармане: на чемпионате мира в ЮАР новозеландцев не смогли обыграть футболисты Словакии, Италии и Парагвая. Это четвертый Кубок конфедераций для Новой Зеландии, и парни, летевшие в Петербург 24 часа, точно захотят запомниться.

Состав на Кубок конфедераций

Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»).



Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер») Дэн Ингем («Брисбен Роар»).



Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»).



Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес (без команды).

Расписание игр в России.

17 июня, 18:00, Стадион "Санкт-Петербург Арена", Россия – Новая Зеландия.

21 июня, 21:00, Стадион "Фишт", Сочи, Мексика – Новая Зеландия.

24 июня, 18:00, Стадион "Санкт-Петербург Арена", Новая Зеландия – Португалия.

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