Глава штаба Навального в Петербурге задержана за препирательства с полицией в подъезде

На главу штаба Навального в Петербурге составляется протокол за неповиновение полиции. Полина Костылева в день массовых протестов 12 июня через дверь квартиры отказалась от совместной поездки с сотрудниками Центра «Э».

Как стало известно «Фонтанке», около трех часов дня Костылева была доставлена в 76-й отдел полиции, где ей устно пересказали суть поступившего о ней сообщения политически грамотного горожанина. По нему, глава штаба Навального в Петербурге призывала к массовым беспорядкам. Собственно, это и стало причиной утреннего визита к Костылевой домой. Полицейские беседовали с ней с 11.30 до 14.30, звали вместе прокатиться до отдела, получали отказ. Наконец, девушка согласилась открыть дверь.

«Полицейские пригласили меня снова, я воздержалась, они нашли в моем «нет» признаки административного правонарушения и привезли в 76-й отдел», – уточнила Полина «Фонтанке».

В настоящее время на Костылеву составлен протокол о доставлении. Сейчас оформляются материалы по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Не исключено, что активистку оставят на ночь в полиции и утром повезут в суд. Статья предусматривает арест до пятнадцати суток.

В отделе также находится адвокат Костылевой Аркадий Чаплыгин. Через Facebook он поблагодарил полицию за участие в борьбе с собственными слабостями. «Ожидаем с Полиной протокола. Долго ожидаем. Я уже не хочу есть. Я хочу жрать. С другой стороны, за месяц я потерял 15 кг и хочу еще. Полиция помогает мне худеть», – написал Чаплыгин.

В полицию тем же способом (после ожидания под дверью) был доставлен и муниципальный депутат Даниил Кен. Его отпустили без протокола.

Глава «Открытой России» в Петербурге Андрей Пивоваров сумел вырваться из полицейского оцепления, прыгнув в автомобиль друзей. Единственным, кто смог пересидеть «эшников», оказался координатор движения «Весна» Николай Артеменко. Он взял их измором, не открывая дверь с 11 утра до 15 дня. Полиция сняла оцепление.

О серии сообщений в полицию о политических активистах стало известно как раз перед антикоррупционной акцией 12 июня. Алексей Навальный призвал выйти на улицы и снова добиться от власти реакции на расследование ФБК о фактах, изложенных в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали 187 городов страны.

В Петербурге в протестах участвуют около 10 тысяч человек (Смольный насчитал 3500), больше 300 задержаны.