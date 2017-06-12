На несуществующих двигателях сибиряк заработал три миллиона

Жители пятидесяти регионов стали жертвами интернет-мошенника, обещавшего, но так и не продавшего автозапчасти. Торговля несуществующим товаром шла настолько бойко, что предприимчивый омич арендовал офис.

Как сообщили 12 июня в пресс-службе МВД, личность предполагаемого мошенника установили благодаря оперативной информации из банков о подозрительном движении денежных средств по счетам. Виртуального предпринимателя полицейские с поличным задержали в его реальном офисе в Омске. По версии следствия, 32-летний местный житель год обманывал россиян, продавая им запчасти автомобилей иностранного и отечественного производства.

На момент задержания, по данным следствия, он развил бизнес до шести интернет-магазинов, товары которых пользовались широкой популярностью от Москвы до Якутии. Прельстившиеся низкими ценами покупатели перечисляли деньги, потом перечисляли ещё раз из-за ошибки менеджера, но покупка так и не приходила.

К 9 июня полиция установила 147 жертв в пятидесяти регионах страны. Все они платили от 15 до 90 тысяч рублей в надежде доукомплектовать свой автомобиль, чем обеспечили сибирскому бизнесмену больше трёх миллионов рублей за год.

В настоящее время он проходит подозреваемым по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере, а полиция разыскивает других возможных жертв его предпринимательской деятельности.