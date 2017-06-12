Оппозиционеров не выпустили с Дворцовой к Исаакию

Митингующие на Марсовом поле, которые, как сообщалось ранее, прошли на Дворцовую площадь, были не допущены туда охраной, так как на площади был организован концерт.

Как сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий, около двух сотен человек собрались на углу Невского и Дворцовой и решили пойти митинговать к Исаакиевскому собору.

Однако полицейские и ОМОН их не выпустили. Начались задержания. Задержаны на данный момент около 5 человек, остальные разбежались по периметру площади.