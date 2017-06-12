Оппозиционеров не выпустили с Дворцовой к Исаакию
Как сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий, около двух сотен человек собрались на углу Невского и Дворцовой и решили пойти митинговать к Исаакиевскому собору.
Однако полицейские и ОМОН их не выпустили. Начались задержания. Задержаны на данный момент около 5 человек, остальные разбежались по периметру площади.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны. В Петербурге, по подсчетам Смольного, на акцию на Марсовом пришли 3,5 тысяч человек, однако, судя по сервису подсчета mapchecking, на Марсовом сегодня побывали более 10 тысяч человек.