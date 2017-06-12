Часть протестующих с Марсова поля дошла до Дворцовой
Около двух сотен, по предварительным оценкам, протестующих против коррупции с Марсова поля дошли до Дворцовой площади, передает корреспондент "Фонтанки" с места событий.
Люди выстроились в очередях к рамкам, однако затем решили идти на Невский проспект и Исаакиевскую площадь.
Напомним, ранее сообщалось, что с Марсова поля митингующие отправились по Миллионной, набережной Мойки и каналу Грибоедова. Проходы к Дворцовой оказались частично перекрыты бойцами Росгвардии.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие повторно потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны.