Участники митинга на Марсовом пытаются пройти на Дворцовую

Участники несанкционированного антикоррупционного митинга на Марсовом поле в Петербурге 12 июня прекратили скандирование и стали расходиться большими группами по трем маршрутам, сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий.

Это набережная Мойки, Миллионная улица и канал Грибоедова. Также маленькая группа двинулась через Садовую улицу. По предварительным данным, люди выдвигаются на Дворцовую площадь. У них в руках только редкие российские флаги, они не скандируют лозунгов.

На набережной Мойки, после того, как прошла большая группа численностью несколько сотен человек, дорогу перекрыли двумя "Уралами" с бойцами Росгвардии. Такой же "Урал" замечен и на Миллионной улице. Улица перекрыта. По данным корреспондентов "Фонтанки", людей пытаются не допустить на Дворцовую площадь, к которой перекрыты практически все подходы.

Таким образом, помимо ОМОНа, который участвовал в задержаниях на Марсовом (было задержано более 300 человек), теперь в подавлении акции задействованы внутренние войска.