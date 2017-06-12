Участники митинга на Марсовом пытаются пройти на Дворцовую
Это набережная Мойки, Миллионная улица и канал Грибоедова. Также маленькая группа двинулась через Садовую улицу. По предварительным данным, люди выдвигаются на Дворцовую площадь. У них в руках только редкие российские флаги, они не скандируют лозунгов.
На набережной Мойки, после того, как прошла большая группа численностью несколько сотен человек, дорогу перекрыли двумя "Уралами" с бойцами Росгвардии. Такой же "Урал" замечен и на Миллионной улице. Улица перекрыта. По данным корреспондентов "Фонтанки", людей пытаются не допустить на Дворцовую площадь, к которой перекрыты практически все подходы.
Таким образом, помимо ОМОНа, который участвовал в задержаниях на Марсовом (было задержано более 300 человек), теперь в подавлении акции задействованы внутренние войска.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие повторно потребовали от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны.