Смольный: 3500 горожан приняли участие в оппозиционном митинге на Марсовом; задержаны более трехсот
В Смольном насчитали 3,5 тысячи сторонников Навального на Марсовом поле. Об этом сообщили собеседники "Фонтанки" в городском правительстве.
По их информации, на 16.00 12 июня несанкционированная антикоррупционная акция оппозиционеров практически завершилась, а полицией было задержано более 300 человек.
Чиновники отметили, что предлагали активистам проехать в Удельный парк, но ни один из сторонников Навального не согласился.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны.