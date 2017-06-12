Смольный: 3500 горожан приняли участие в оппозиционном митинге на Марсовом; задержаны более трехсот

В Смольном насчитали 3,5 тысячи сторонников Навального на Марсовом поле. Об этом сообщили собеседники "Фонтанки" в городском правительстве.

По их информации, на 16.00 12 июня несанкционированная антикоррупционная акция оппозиционеров практически завершилась, а полицией было задержано более 300 человек.

Чиновники отметили, что предлагали активистам проехать в Удельный парк, но ни один из сторонников Навального не согласился.