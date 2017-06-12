На митинге на Марсовом насчитали около 10 тысяч человек

Несанкционированный антикоррупционный митинг на Марсовом поле 12 июня собрал около 10 тысяч человек. Таковы данные сервиса по подсчету людей по карте mapchecking.com.

На данный момент люди начинают расходиться. Напомним, "Фонтанка" сообщала о том, что на митинге задержали около 300 человек (заполнили шесть автобусов на 50 человек каждый). Люди расходятся в разных направлениях: часть идет в сторону Дворцовой площади по Миллионной, часть – по набережной Мойки и каналу Грибоедова.

Отметим, что на Дворцовой сейчас стоит около 25 поливальных машин (в городе, между тем, дождь). Они загородили почти всю площадь со стороны Невского проспекта. Также на площади стоит несколько самосвалов. Восемь КРазов замечены на набережной Мойки.

Часть задержанных отвезут в 12-й отдел полиции, часть – в 64-й, сообщает корреспондент "Фонтанки" со слов очевидцев.