На Марсовом - инцидент с радужным флагом; девушке прыснули в лицо газом
Одной из участниц несогласованной акции оппозиции, которая проходит 12 июня на Марсовом поле в Петербурге, потребовалась помощь врачей.
Как сообщил корреспондент «Фонтанки» с места событий, девушке распылили в лицо содержимое газового баллончика, когда она пыталась отстоять радужный флаг, отнятый у другого участника. Флаг отобрали у мужчины, который с вопросом «Есть ли здесь нацисты?» залез на фонарь и вывесил его там. Флаг сорвали четверо крепких парней, к которым и бросилась девушка. Кто прыснул ей в лицо из баллончика, не ясно. Но для пострадавшей вызвали скорую.
Четверку молодых людей задержали сотрудники полиции, а владелец флага так и остался сидеть на фонаре. Из разговоров выяснилось, что он уже платил административный штраф за похожее нарушение. Участники митинга предполагают, что он может быть провокатором.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны.