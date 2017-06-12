На Марсовом - инцидент с радужным флагом; девушке прыснули в лицо газом

Одной из участниц несогласованной акции оппозиции, которая проходит 12 июня на Марсовом поле в Петербурге, потребовалась помощь врачей.

Как сообщил корреспондент «Фонтанки» с места событий, девушке распылили в лицо содержимое газового баллончика, когда она пыталась отстоять радужный флаг, отнятый у другого участника. Флаг отобрали у мужчины, который с вопросом «Есть ли здесь нацисты?» залез на фонарь и вывесил его там. Флаг сорвали четверо крепких парней, к которым и бросилась девушка. Кто прыснул ей в лицо из баллончика, не ясно. Но для пострадавшей вызвали скорую.

Четверку молодых людей задержали сотрудники полиции, а владелец флага так и остался сидеть на фонаре. Из разговоров выяснилось, что он уже платил административный штраф за похожее нарушение. Участники митинга предполагают, что он может быть провокатором.