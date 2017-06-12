Дерущихся мигрантов на Парнасе разнимала полиция
Рефери в схватке на строительной площадке на севере Петербурга 12 июня вынуждены были стать полицейские. Победителей не определили, но троих дебоширов забрали в отделение.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, сотрудников правопорядка на улицу Фёдора Абрамова вызвали около четырёх часов утра 12 июня. На площадке возле строящегося жилого комплекса массовую драку устроили мигранты, пыл которых охладили полицейские.
Трёх человек увезли в отделение, откуда после беседы отпустили под обязательство о явке. В петербургском главке пояснили, что конфликт носил бытовой характер, его причины выясняются.
Местные жители, ставшие свидетелями разборок, выложили видео в соцсети. Участников потасовки было около двух десятков, пострадал ли кто-нибудь из них — неизвестно.