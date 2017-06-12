На Пушкинской площади в Москве распылили газ; идут задержания

На Пушкинской площади в Москве распылили перцовый газ, сообщают очевидцы. Полицейские надели противогазы, судя по всему, газ пустил кто-то в толпе протестующих. Тем временем московская полиция сообщила, что располагает данными о возможных провокациях. «В частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т. д.», — сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Сотрудники полиции задержали в Москве 12 июня, по последним данным, более 120 человек на антикоррупционном митинге, сообщили «Медузе» в «ОВД-Инфо». В частности, задержаны политики Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин и Петр Верзилов. Илья Яшин "подрался в автозаке с провокатором", говорят очевидцы. Сам он сообщил в Твиттере: "В ОВД Красносельского района нас отказались принимать: нет мест, уже слишком много задержанных. Везут в какой-то другой отдел полиции".

Также задержана координатор "Открытой России" Мария Баронова.

Речь идет как о задержанных на Тверской улице, так и на проспекте Сахарова, где акция против коррупции санкционирована властями.