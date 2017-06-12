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12.06.2017 15:22

Полицейские отпустили депутата Максима Резника

Депутата Максима Резника, которого на Марсовом поле задержали на антикоррупционном митинге 12 июня, отпустили из полиции, сообщает корреспондент "Фонтанки".

Его выпустили из автозака, сейчас он вместе с протестующими снова находится на Марсовом поле.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанными заполнили шесть автобусов, на 50 человек каждый, таким образом, сейчас уже около 300 протестующих ждут в автобусах, куда их повезут (об этом, по словам тех, кто находится в автобусах, им не сообщают).

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны.


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