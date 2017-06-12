Российские туристы больше суток не могут вернуться из Барселоны

Испанский отпуск жителям России продлила неисправность самолёта, обнаруженная перед вылетом. На родину пассажиров возвращают около 25 часов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 12 июня, рейс FV 5732 АК «Россия» должен был вылететь во Внуково накануне в 10:50, но был отменён. Через полдня около семидесяти человек с детьми посадили на другие рейсы, остальные вынуждены были вернуться в отель. Читатели жалуются, что людей забирают небольшими группами, и спустя сутки ещё около семидесяти человек находятся в гостинице и не знают, на сколько затянется их отпуск.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» уточнили, что вылет рейса отменили из-за сквозного повреждения обшивки одной из дверей. Предположительно, оно нанесено во время подгона трапа. Воздушное судно решили отстранить от полёта, а пассажиров — перебронировать на другие рейсы самой авиакомпании и партнёрского «Аэрофлота». Туристам в зависимости от удобства предложили лететь как во Внуково, так и в Шереметьево и напрямую в Пулково.

Однако из-за несогласованности действий в сбойной ситуации, объяснил задержку представитель АК «Россия», обслуживающей компанией в аэропорту Барселоны была нарушена коммуникация пассажиров с авиакомпанией.

«Все пассажиры согласно стандартам АК «России» и федеральным авиационным правилам были обеспечены напитками, горячим питанием и размещены в гостинице», – добавили в пресс-службе перевозчика.