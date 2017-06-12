Москва отчиталась о полном уничтожении запасов зарина

Все хранившиеся в России запасы боевого отравляющего вещества зарин уничтожены, операция завершилась в 01:00 по московском времени в понедельник, 12 июня. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин.

«Выполняя обязательства по международной Конвенции о запрещении химического оружия, в рамках федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» мы полностью уничтожили еще один вид отравляющих веществ — зарин», — сказал он.

При этом Капашин напомнил, что ранее Россия уже уничтожила все имевшиеся запасы иприта и зомана.​

2 мая 2017 года международная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что в сирийской провинции Идлиб могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные именно для проведения химических атак. Авторы доклада HRW выступили с опровержением заявлений Москвы и Дамаска о том, что причиной гибели 92 человек от отравления зарином в провинции Идлиб могло стать попадание бомбы в склад с токсичными веществами.

В материале говорилось, что фотографии и видеозаписи, сделанные в Хан-Шейхуне, свидетельствуют о том, что там предположительно были использованы авиационные бомбы советского производства, которые специально создали для доставки зарина. Речь идет о бомбах ХАБ-250 или ХАБ-500. На осколках из провинции Идлиб, изображения которых приводит правозащитная организация, видна зеленая маркировка, которая, говорилось в докладе, наносилась именно на подобные боеприпасы.