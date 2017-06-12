Около 300 человек уже задержаны в Петербурге на Марсовом поле
По словам корреспондента, сейчас заполняется задержанными уже шестой автобус, каждый из которых рассчитан на 50 человек. Автобусы должны были отвезти людей в Удельный парк (где акция была разрешена). По словам нашего корреспондента, из автобуса люди говорят, что им не сообщают, куда их повезут.
Также был задержан фотокорреспондент "Коммерсанта" Давид Френкель, имевший при себе пресс-карту.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны.