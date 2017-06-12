Около 300 человек уже задержаны в Петербурге на Марсовом поле

Около 300 человек задержанных насчитал корреспондент "Фонтанки" на Марсовом поле, где 12 июня проходит антикоррупционный митинг.

По словам корреспондента, сейчас заполняется задержанными уже шестой автобус, каждый из которых рассчитан на 50 человек. Автобусы должны были отвезти людей в Удельный парк (где акция была разрешена). По словам нашего корреспондента, из автобуса люди говорят, что им не сообщают, куда их повезут.

Также был задержан фотокорреспондент "Коммерсанта" Давид Френкель, имевший при себе пресс-карту.