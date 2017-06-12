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12.06.2017 14:45

Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит запрет на производство и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства 12 июня.

«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», — говорится в сообщении.

Как отмечается, данный закон был принят Верховной радой 16 мая этого года.

Источник: "Газета.ру"


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Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
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