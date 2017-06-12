Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит запрет на производство и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства 12 июня.
«Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты», — говорится в сообщении.
Как отмечается, данный закон был принят Верховной радой 16 мая этого года.
Источник: "Газета.ру"