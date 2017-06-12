Стало известно, за что задержали Алексея Навального

Алексею Навальному, организатору сегодняшнего общероссийского антикоррупционного митинга, вменяют административные правонарушения — 20.2 (повторное нарушение правил организации митингов) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Об этом сообщила пресс-служба московской полиции.

Ранее супруга политика Юлия Навальная рассказала в его твиттере, что его задержали утром 12 июня в подъезде собственного дома.

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала акцию и на Тверской.