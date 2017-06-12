На Марсовом задержаны уже 60 протестующих и депутат Резник

На Марсовом поле задержан депутат ЗакСа Максим Резник, сообщает корреспондент "Фонтанки" с места событий.

В целом число задержанных на антикоррупционном митинге, который проходит 12 июня в Петербурге, исчисляется уже десятками. По данным приложения "Красная кнопка", задержаны уже 60 человек. Среди них, судя по виду, есть несовершеннолетние. Очевидцы сообщают о том, что люди побежали от ОМОНа, некоторые в давке падали и теряли телефоны.

Митинг несанкционирован.

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и вышла на Марсово поле.