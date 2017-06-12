На Марсовом появилась огромная утка

На данный момент птицу – один из символов, ставший известным благодаря фильму "Он вам не Димон", – перебрасывают друг другу активисты, стоящие на Марсовом поле. Тем временем полиция задерживает участников акции. Напомним, люди собрались к двум часам 12 июня на Марсовом поле на несанкционированный антикоррупционный митинг.

Справка: 12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны.