Листовки перед акциями 12 июня в Петербурге раздавал экс-сотрудник прокуратуры

Полиция Красносельского района Петербурга установила личность мужчины, накануне раздававшего листовки с призывами прийти на несанкционированный митинг 12 июня.

Как стало известно «Фонтанке», в настоящее время официально не трудоустроенный 29-летний местный житель ещё не так давно работал в городской прокуратуре. Должность и причины ухода умалчиваются, но также известно, что в ведомстве продолжает работать его отец. По данным нашего издания, он курирует борьбу с коррупцией.

Ранее «Фонтанка» писала, что мужчину остановили у ТРК «Жемчужная плаза». Он раздавал прохожим листовки с информацией о несогласованном с властями мероприятии оппозиции. Полиция изъяла более сотни экземпляров бумажной продукции. http://www.fontanka.ru/2017/06/12/014/