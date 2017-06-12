На Марсовом протестующих взяли в кольцо и задерживают
Порядка 100 человек оказались окружены полицией на Марсовом поле в Петербурге, где днем 12 июня проходит несанкционированный антикоррупционный митинг оппозиции. Людей закрыли в "кольцо" ОМОНовцев. На данный момент около 10 человек вывели из оцепления и довели до автозака.
В числе задерживаемых, судя по виду, есть несовершеннолетние. Оставшиеся с другой стороны кольца скандируют "Позор".
Полиция сгоняет вниз активистов, забравшихся на монумент в центре Марсова поля.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны.
Ранее массовые митинги против коррупции высших чиновников прошли 26 марта. По данным штаба Навального, об участии заявили 84 города, 21 из которых получил разрешение властей на проведение мероприятий. В большинстве городов, в том числе в Москве и в Петербурге, прошли несогласованные акции. В Петербурге задержали 131 участника, в Москве — более тысячи. Отмечается, что среди протестующих была в основном молодёжь: студенты и даже школьники.