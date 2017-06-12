На Марсовом протестующих взяли в кольцо и задерживают

Порядка 100 человек оказались окружены полицией на Марсовом поле в Петербурге, где днем 12 июня проходит несанкционированный антикоррупционный митинг оппозиции. Людей закрыли в "кольцо" ОМОНовцев. На данный момент около 10 человек вывели из оцепления и довели до автозака.

В числе задерживаемых, судя по виду, есть несовершеннолетние. Оставшиеся с другой стороны кольца скандируют "Позор".

Полиция сгоняет вниз активистов, забравшихся на монумент в центре Марсова поля.