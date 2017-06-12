Трансляция: как проходит День России в Петербурге

12 июня во многих городах страны проходят не только праздничные гуляния, но и протестные выступления оппозиции против коррупции. "Фонтанка" следит за происходящим в Петербурге в режиме реального времени.

16:27

На Мойке проход перекрыли сотрудники Внутренних войск:

16:25

16:21

С Марсова через Милионную на Дворцовую и к Певческому мосту проехали 5 КамАЗов ОМОНа

16:12

"Пришёл мальчик, раздал желающим гвоздики, подошёл к ОМОНу с просьбой пропустить и возложить, теперь к вечному огню на Марсовом пускают по одному", – передает корреспондент "Фонтанки".

16:11

После гимна участники акции на Марсовом принялись скандировать. Полиция начеку – могут опять начать задерживать.

16:08

На Дворцовой пустынно и мокро:

16:06

Собравшиеся на Марсовом поют гимн России

16:04

Видео с представителем ЛГБТ на столбе:

15:56

Сложно сказать, сколько в итоге человек на Марсовом, но по предварительным подсчетам, около 8,5 тысяч:

15:50

Три ЛГБТ-активиста заняли два фонарных столба на Марсовом, один из них провисел там около часа и прикрепил скотчем к плафону радужный флаг, "Фонтанке", не слезая со столба, он сообщил, что недавно приехал из Грозного, где ЛГБТ-активисты проводили акцию в поддержку движения. Также он громко заявил, что просит прощения у всего чеченского народа.

15:40

На Дворцовой корреспондент "Фонтанки" насчитал около 25 поливальных машин:

15:38

Участники с Марсова начинают расходится, передает корреспондент "Фонтанки", - дождь пошел.

15:36

Немного милоты для разнообразия:

15:32

С Дворцовой народ уходит, но вот на Невский выйти проблематично – поливалками закрыли проходы, очень узко и тесно:

15:30

Максим резник на свободе и на Марсовом, – передает корреспондент "Фонтанки".

15:24

С Дворцовой народ расходится, как-то не впечатлили их ни оркестры, ни цветочные кареты, ни Ольга Бузова, ни дождь:

15:21

Список задержанных только в одном автобусе, всео 34 человека:

Великан Артем, 1998 год рождения

Запольский Андрей, 1989

Артамонов Константин, 1987

Богданова Алена, 1989

Чиркунов Иван, 1996

Шматков Павел Михайлович, 1981

Дрофа Владимир, 1974

Федорова Мария Валерьевна, 1991

Ершов Даниил, 1991

Маршенников Сергей Павлович, 1971

Маршенникова Наталья Владимировна, 1974

Тихомирова Диана, 1999

Стрелков Павел, 1995

Полякова Ольга, 1987

Морозова Ксения, 1992

Компаниец Сергей, 1991

Росина Юлия, 1974

Мачтаков Александр, 1988

Синьков Федор Михайлович, 1988

Некто

Попов Сергей Владимирович, 1971

Троицкая Анна, 1972

Владимирский Алексей Олегович, 1982

Кузьмина Елизавета Эдуардовна, 1994

Дерба Владимир, 1966

Афанасьев Сергей Владимирович, 1965

Корнильев Михаил Юрьевич, 1970

Лыткин Олег Игоревич, 1989

Древаль Алексей Вячеславович, 1993

Харин Дмитрий Сергеевич, 1987

Сладковский Владимир Михайлович, 1970

Юргилевич Ирина Владимирович, 1965

Белозёров Алексей, 1988

Михайлова Варвара Дмитриевна, 1991

15:16

Фестиваль цветов приуныл как-то на Дворцовой:

15:15

Дворцовую, похоже, решили очень тщательно отмыть. Дождь на дворе же. Самое время:

15:14

Еще задержанияна Марсовом под крики "позор!":

15:13

На Дворцовой:

15:09

С ЛГБТ-флагом история развивалась стремительно и трагично: несколько крепких парней подбежали к столбу после вопроса "Есть ли здесь нацисты?", стащили активиста, отобрали флаг и начали его топтать. В итоге завязалась драка. Неизвестных задержала полиция, владелец флага остался сидеть на земле ни с чем.

15:07

Кто-то в толпе взорвал петарду

15:06

Товарищ на фонарном столбе решил не только против коррупции выступить:

15:04

На Дворцовую пришли военные оркестры, а на сцене – Ольга Бузова.

15:03

Некоторые участники акции все-таки решили ехать в Удельный парк, сообщают профильные телеграм-каналы – как минимум, один полный автобус уехал от Марсова, впрочем, авторы комментируют, что есть опасения,что увезут людей сразу к отделам полиции...

15:02

Как сообщает коррепондент "Фонтанки", задержанныхуже везут по отделам полиции, в том числе и депутата Резника

15:01

Кое-кто на Марсовом решил видеть картину целиком и "обезопасить" себя от задержаний, похоже:

14:58

Если кому-то показалось, что стражей правопорядка на Марсовом мало, то к ним выдвигается поддержка с Дворцовой:

14:56

Еще видео с задержаниями на Марсовом.Как "вязали" утку:

14:51 А на Дворцовой площади сейчас так:

14:48

На Марсовом задержаны уже 60 протестующих и депутат Резник.

14:38

Со стороны Дворцовой к Марсову выдвинулось подкрепление.

14:36

На Марсовом поле практически нет мобильной связи, передают наши корреспонденты.

14:25

Утка на Марсовом продержалась пять минут, уже "повязали" передает корреспондент "Фонтанки".

14:22

По данным "Дождя", якобы задержан депутат Максим Резник

14:20

На Марсово принесли гигантскую утку. Интересно, как ее будут засовывать в автозак, если решат задерживать... Несколько лет назад, помнится, были сложности с задержанием голубя

14:15

Люди бегут от ОМОНа, чтобы не оказаться в окружении и не быть задержанными, падают друг на друга, давка, по пути теряют телефоны, – передает корреспондент "Фонтанки" с Марсова,

14:14

Тем временем на Дворцовой продолжается праздничный конерт, выступила певица Клава Кока. Организаторы, несмотря на публику, стали выносить заборы и делить площадь на сектора, – передает корреспондент "Фонтанки":

На Дворцовой из центральной "загородки" (напротив колонны, справа от сцены) выгоняют народ со словами "сейчас здесь будет следующее мероприятие". Какое – не знают сами выгоняющие.

14:11

На Марсовом полеиначались первые задержания. Как передает корреспондент "Фонтанки", около сотни человек начали скандировать "Позор", сотрудники правоохранительны органов взяли их в кольцо

14:05

В очереди за кашей в полевой кухне скопилось около 150 человек, но в последний момент раздачу прекратили и полевая кухня сворачивается:

14:00

По предварительным подсчетам, на Марсовом поле, порядка 2 тысяч человек. Однако, как признают в том числе и сотрудники полиции, достаточно сложно отделить тех, кто пришел на День России от тех, кто собирается участвовать в протестной акции.

13:50

Периметр Марсова поля закрыт не тольок сотрудниками ГИБДД, но и уборочной техникой.

13:44

Тем временем, участники фестиваля реконструкции покидают Марсово

13:39

По подсчетам корреспондента "Фонтанки" силы правоохранителей к Марсову стянуты серьезные: 9 автобусов для отправки оппозиционеров в Удельный парк, 19 "уралов" ОМОНа, 6 "уралов" ВВ, 5 автобусов для задержанных и с десяток маршруток, два десятка легковых и "газелей".

13:36

В Петербурге оппозиции предложили переместить с Марсова поля в Удельный парк. Даже автобусы специально приготовили. Гуляния и реконстуркторский фестиваль было решено закрыть раньше времени. Официально, чтобы обезопасить участников от возможных провокаций. Тех же, кто планировал митинговать, предупреждают, что любая активность на Марсовом будет воспринята как несанкционированная и будет пресекаться.

13:35

Стало известно, что лидер протестного движения - Алексей Навальный – был задержан в Москве. Он даже не смог выйти из дома, так что митинг против коррупции, если и пройдет, то, скорее всего, без него.