В Москве задержан Алексей Навальный

О задержании в микроблоге политика сообщила его супруга Юлия:

По её словам, у выхода ее мужа поджидали не меньше двух служебных машин и восьми сотрудников правоохранительных органов. Примерно в это же время в офисе ФБК, откуда сторонники оппозиционера ведут прямую трансляцию на канале NAVALNY.live, выключили электричество.

Напомним, что представители столичной оппозиции приняли решение проигнорировать место разрешенного митинга против коррупции на площади Сахарова и решили выйти на Тверскую улицу, где проходят народные гулянья в честь Дня России. Мэрия Москвы разрешила оппозиционерам провести там митинг, но без флагов и плакатов, сообщил соратник Навального Леонид Волков утром в эфире канала "НАВАЛЬНЫЙ.live".