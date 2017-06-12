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Общество
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12.06.2017 13:35
33 Комментариев

В Москве задержан Алексей Навальный

О задержании в микроблоге политика сообщила его супруга Юлия:

скриншот страницы сайта twitter.com

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По её словам, у выхода ее мужа поджидали не меньше двух служебных машин и восьми сотрудников правоохранительных органов. Примерно в это же время в офисе ФБК, откуда сторонники оппозиционера ведут прямую трансляцию на канале NAVALNY.live, выключили электричество.

Напомним, что представители столичной оппозиции приняли решение проигнорировать место разрешенного митинга против коррупции на площади Сахарова и решили выйти на Тверскую улицу, где проходят народные гулянья в честь Дня России. Мэрия Москвы разрешила оппозиционерам провести там митинг, но без флагов и плакатов, сообщил соратник Навального Леонид Волков утром в эфире канала "НАВАЛЬНЫЙ.live".

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти на Марсово поле. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.


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комментарии пользователей (33)
1
12 июня 2017 г. 16:26
Antip:
В Москве на Пушкинской задержали провокатора SERB Григория Тарасевича, однако после вмешательства офицера полиции его отпустили из автозака
http://theins.ru/news/60039
SERB Тарасевич

SERB Тарасевич

ment_52
12 июня 2017 г. 16:18
Antip: причем тут 37-й год? ОРД, включающая в себя агентурную работу, была есть и будет. И до 37-го года, и бесконечно после нас. Это основа работы любой полиции. И криминальной, и политической. И не всегда является элементом необоснованных репрессий.
1
12 июня 2017 г. 16:17
_Чтец_:
громче всех кричит “Держи вора!”
Вы тут прямо визжите, что Алексей вор. Значит, от себя подозрения в воровстве уводите? Слабенько. На воре шапка горит :))
cfanya001
12 июня 2017 г. 16:15
Мне, конечно, неприятно, говорить это сторонникам Навального, но, тем не менее: Навальный похож на провокатора кремлевского разлива. Один простой вопрос: почему, зная, что его могут задержать еще до мероприятия, он не переночевал в другом месте?
1
12 июня 2017 г. 16:14
_Чтец_:
Ну так вот с вора Навального очищаться и начали. С почином!
И что же он украл?
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