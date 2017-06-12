В Москве задержан Алексей Навальный
О задержании в микроблоге политика сообщила его супруга Юлия:
По её словам, у выхода ее мужа поджидали не меньше двух служебных машин и восьми сотрудников правоохранительных органов. Примерно в это же время в офисе ФБК, откуда сторонники оппозиционера ведут прямую трансляцию на канале NAVALNY.live, выключили электричество.
Напомним, что представители столичной оппозиции приняли решение проигнорировать место разрешенного митинга против коррупции на площади Сахарова и решили выйти на Тверскую улицу, где проходят народные гулянья в честь Дня России. Мэрия Москвы разрешила оппозиционерам провести там митинг, но без флагов и плакатов, сообщил соратник Навального Леонид Волков утром в эфире канала "НАВАЛЬНЫЙ.live".
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти на Марсово поле. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.