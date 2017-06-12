Мэрия Москвы рассказала, кто будет «потенциальным клиентом полицейских» на Тверской
Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил 12 июня в эфире «Эхо Москвы», что если участники митинга на Тверской не будут выкрикивать лозунги и придут без плакатов, то «все будет спокойно». В противном случае, митингующие могут стать «потенциальными клиентами полицейских», добавил он.
«Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный „клиент“ полицейских. Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять „особые“ чувства, полиция может их заметить.
Пожалуйста, ведите себя соответственно, адекватно, и никаких претензий никто к вам предъявлять не будет», — сказал Черников.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников назвал перенос политиком Алексеем Навальным акции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу провокацией и добавил, что правоохранители будут реагировать «в соответствии с законом». Об этом он сообщил «Дождю».
Источник: Открытая Россия
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала акцию и на Тверской.
В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти на Марсово поле. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.
В регионах протестующим предложили необычное время или маршруты. Так, в Казани митинг назначили на 7 утра в посёлке Юдино. Активистов без личного транспорта вызвались довозить к площади у ДК Железнодорожников единомышленники-автовладельцы. Краснодарцам повезло больше: им разрешили собраться в 9 утра вместо запрашиваемого полудня.
В Ижевске оппозиционерам предложили митинговать напротив кладбища, где организаторы собираются «похоронить коррупцию». Траурное шествие пойдёт вдоль улицы Удмуртская до Северного кладбища, где пройдёт процедура отпевания, пообещали организаторы. В Томске митингующих не пустили ни на одну из центральных площадок. Штабисты согласились на место на Южной площади, «хотя оно вмещает мало людей».
В Екатеринбурге официального ответа так и не дождались. Получив шесть отказов на десять заявленных площадок, организаторы выбрали более удобную из проигнорированных и назвали акцию согласованной.
Жителям Махачкалы получить официальное разрешение администрации не помогло даже вмешательство суда, пишет местное издание «Новое дело». Несмотря на отказ мэрии, оппозиционеры планируют выйти на акцию, в которой заявлено 499 участников.
Не удалось согласовать митинг с официальными властями и во Владивостоке, где единомышленники Навального в День России собираются примкнуть к Казачьим войскам на привокзальной площади.