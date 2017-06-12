Мэрия Москвы рассказала, кто будет «потенциальным клиентом полицейских» на Тверской

Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил 12 июня в эфире «Эхо Москвы», что если участники митинга на Тверской не будут выкрикивать лозунги и придут без плакатов, то «все будет спокойно». В противном случае, митингующие могут стать «потенциальными клиентами полицейских», добавил он.

«Если человек придет с плакатом политического содержания или будет выкрикивать лозунги, он 100% потенциальный „клиент“ полицейских. Если граждане спокойно гуляют и проявляют чувство солидарности с большинством людей, которые придут отмечать День России, все будет спокойно и хорошо. Если они будут проявлять „особые“ чувства, полиция может их заметить.

Пожалуйста, ведите себя соответственно, адекватно, и никаких претензий никто к вам предъявлять не будет», — сказал Черников.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников назвал перенос политиком Алексеем Навальным акции с проспекта Сахарова на Тверскую улицу провокацией и добавил, что правоохранители будут реагировать «в соответствии с законом». Об этом он сообщил «Дождю».