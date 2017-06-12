Смольный предложит активистам уехать с Марсова поля митинговать в Удельный парк

Почти полтора десятка автобусов подогнали власти к Марсову полю. Как сообщили собеседники "Фонтанки" в Смольном, на них сторонникам Навального предложат уехать митинговать в Удельный парк.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", автобусы уже припаркованы у Марсова, на них висят таблички "Марсово поле – Удельный парк". "Митинг согласован был там, как только соберутся достаточные группы людей, им предложат воспользоваться нашим транспортом", – отметили чиновники.

Напомним, 12 июня оппозиционерам отказали в проведении антикоррупционного митинга на Марсовом поле, однако в штабе Навального призвали присоединиться к согласованному там военно-патриотическому фестивалю. Впрочем, затем в ГУ МВД сообщили, что к 13 часам все патриотические мероприятия на Марсовом закончатся.