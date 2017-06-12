На Марсовом поле завершили военно-патриотический фестиваль

На Марсовом поле объявили об окончании военно-патриотического фестиваля. На данный момент танки грузят на эвакуаторы, в машины убирают остальной антураж.

Оппозиционерам, пришедшим на митинг против коррупции, предлагают подкрепиться на военно-полевых кухнях, пока ещё работающих.

"Уважаемые участники акции «Требуем ответов 12 июня»! Его организаторы приняли решение завершить мероприятие из опасений возможных провокаций, которые угрожают безопасности участников и гостей праздника", – объявляют на Марсовом поле.

"В связи с этим любое другое организованное мероприятие на территории Марсова поля будет считаться незаконным, и полиция будет вынуждена пресекать нарушения. Этого надо избежать! Поэтому руководство города нашло выход, как обеспечить ваше законное право на проведение митинга! Для вас специально организованы бесплатные автобусы, которые быстро довезут вас в Удельный парк, где полиция будет обеспечивать правопорядок и безопасность на вашем законном мероприятии, – отмечают из громкоговорителей. – Спасибо за понимание и извините за неудобства. Желаем удачного митинга в Удельном парке! С Днем России!".

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала акцию и на Тверской.

В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти на Марсово поле. Команда Навального ждёт к двум часам на Марсовом поле около 15 тысяч человек.