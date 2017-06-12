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12.06.2017 13:15
11 Комментариев

На Марсовом поле начались задержания

Полиция начала задерживать оппозиционеров, вышедших 12 июля на Марсово поле, передаёт корреспондент "Фонтанки" с места событий.

Трое полицейских задержали одинокого оппозиционера с плакатом "Володя! Мы устали от тебя". На поле активист успел простоять пару минут. При задержании оппозиционер пытался оказать сопротивление, но его быстро успокоили и поместили в полицейскую машину.

На данный момент на Марсовом поле собралось примерно 600 человек. Среди них – оппозиционеры в футболках с принтами лозунгов антиправительственного характера.

Александра Будер

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Отметим, что в Москве на проспекте Сахарова, судя по видео от очевидцев, тоже начались задержания – причем, возможно, задержаны несовершеннолетние.

Справка:

12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».

Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала акцию и на Тверской.

В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти на Марсово поле. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.


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комментарии пользователей (11)
freesbhy
12 июня 2017 г. 15:51
математик: вспомните Спарту и общественные обеды, когда именно из соображений патриотизма и сплочённости нации всех полноправных спартиатов кормили чёрной чечевичной похлёбкой, отказавшийся же обвинялся в том, что он ест деликатесы. Дома. Ночью. Тайно.
R_kor
12 июня 2017 г. 15:02
И услышал казак: "Ты идешь воевать За народную власть со своим же народом!" (с)
chernousova
12 июня 2017 г. 14:45
Батарейкин:
Оформите вурдалаку 15 суток
А вот это уже гаагский суд решит, 15 суток или 15 лет с конфискацией. И это будет для путинской власти не самым плохим исходом.
MorganSpb
12 июня 2017 г. 13:54
Где купить любимую депутатами туалетную бумагу с текстом конституции?
drakkar6019
12 июня 2017 г. 13:53
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