На Марсовом поле начались задержания

Полиция начала задерживать оппозиционеров, вышедших 12 июля на Марсово поле, передаёт корреспондент "Фонтанки" с места событий.

Трое полицейских задержали одинокого оппозиционера с плакатом "Володя! Мы устали от тебя". На поле активист успел простоять пару минут. При задержании оппозиционер пытался оказать сопротивление, но его быстро успокоили и поместили в полицейскую машину.

На данный момент на Марсовом поле собралось примерно 600 человек. Среди них – оппозиционеры в футболках с принтами лозунгов антиправительственного характера.

Отметим, что в Москве на проспекте Сахарова, судя по видео от очевидцев, тоже начались задержания – причем, возможно, задержаны несовершеннолетние.