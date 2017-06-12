На Марсовом поле начались задержания
Полиция начала задерживать оппозиционеров, вышедших 12 июля на Марсово поле, передаёт корреспондент "Фонтанки" с места событий.
Трое полицейских задержали одинокого оппозиционера с плакатом "Володя! Мы устали от тебя". На поле активист успел простоять пару минут. При задержании оппозиционер пытался оказать сопротивление, но его быстро успокоили и поместили в полицейскую машину.
На данный момент на Марсовом поле собралось примерно 600 человек. Среди них – оппозиционеры в футболках с принтами лозунгов антиправительственного характера.
Отметим, что в Москве на проспекте Сахарова, судя по видео от очевидцев, тоже начались задержания – причем, возможно, задержаны несовершеннолетние.
Сахарова . Задержания !
#MoscowLive12июня #ДеньРоссии #Навальный #сахарова #тверская #митинг pic.twitter.com/LugnJ1kbws
— Русский Патриот (@rus_patriotic) June 12, 2017
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу. Мэрия Москвы впоследствии согласовала акцию и на Тверской.
В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти на Марсово поле. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.