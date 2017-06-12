Дуров заявил о попытке подкупа сотрудников в США и давлении ФБР

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в твиттере сообщил 12 июня о попытке подкупа своих сотрудников представителями американских правительственных ведомств.

«Во время нашего недельного визита в США в прошлом году у нас были две попытки подкупить программистов ведомствами США + давление на меня со стороны ФБР», — написал он.

Он также отметил, что считает наивным предположение о том, что независимым приложением для шифрования в США можно управлять.