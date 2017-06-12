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16:29 12.06.2017
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12.06.2017 13:03

Дуров заявил о попытке подкупа сотрудников в США и давлении ФБР

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в твиттере сообщил 12 июня о попытке подкупа своих сотрудников представителями американских правительственных ведомств.

«Во время нашего недельного визита в США в прошлом году у нас были две попытки подкупить программистов ведомствами США + давление на меня со стороны ФБР», — написал он.

Он также отметил, что считает наивным предположение о том, что независимым приложением для шифрования в США можно управлять.

Источник: "Газета.ру"


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Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG.
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09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
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