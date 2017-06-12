Константин Серов: Если кому нужно нарваться, у него получится
Отправив на «Фонтанку» новость с заголовком «Ради сторонников Навального гулянье на Морсовом поле прекратят к 13 часам», журналист нашего издания позвонил за комментариями вице-губернатору правительства Петербурга Константину Серову, отвечающему в том числе за молодежную политику. Чиновник заявил, что наша новость верна, хотя первый предлог ему не нравится.
– Не «ради» Навального, а «из-за» Навального. Я бы так написал. На мой взгляд, это существенно, – сказал Константин Серов.
- Вы можете сформулировать причину такого решения?
– Послушайте, сторонникам Навального было согласовано место для проведения их митинга в Удельном парке. Им оно не понравилось, и они приняли решение все равно идти на Марсово поле. А там, как все знают, сегодня проводится совсем другой фестиваль. Мы не хотим, чтобы между теми, кто с утра гуляет на Марсовом поле, и молодежью Навального возник конфликт.
- А почему вы считаете, что конфликт неизбежен?
– Я не сказал – неизбежен. Я подразумеваю, что в Петербурге живут не только оппозиционеры, но и их противники. И последних намного больше.
- Тогда получается, что из-за меньшинства вы освобождаете место тому же меньшинству.
– Не освобождаем. После 13 часов никто на Марсовом поле никаких митингов не разрешал. И это несогласным прекрасно известно. Что касается большинства, то я бы посоветовал оппозиционерам извиниться перед теми же участниками военно-патриотических, казачьих клубов, страйкерами, которые будут вынуждены из-за них свернуть праздник пораньше. Или это у революционеров не принято?
- Все равно же пойдут к 14 часам на Марсово поле.
– Кто-то, конечно, пойдет. Тут, как говорится, медицина бессильна. Мы делаем все возможное, чтобы избежать каких-либо агрессий. Данное решение не позиция неуверенности, а, наоборот, позиция сильной системы. Может, это назидательно будет услышано, но власти Петербурга больше думают о родителях оппозиционно настроенной молодежи, чем они сами. Ну, а если все же кому-то нужно нарваться, то, скорее всего, у него получится. Власть запретила, а они идут. И что? Полиция отворачивается? Как вы себе это представляете?
С Константином Серовым беседовал Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру".
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны.