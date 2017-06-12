Константин Серов: Если кому нужно нарваться, у него получится

Из-за сторонников Навального Смольный сократил на 6 часов время проведения фестиваля в День России на Марсовом поле. Вице-губернатор Петербурга Константин Серов рассказал «Фонтанке» 12 июня, что это значит.

Отправив на «Фонтанку» новость с заголовком «Ради сторонников Навального гулянье на Морсовом поле прекратят к 13 часам», журналист нашего издания позвонил за комментариями вице-губернатору правительства Петербурга Константину Серову, отвечающему в том числе за молодежную политику. Чиновник заявил, что наша новость верна, хотя первый предлог ему не нравится.

– Не «ради» Навального, а «из-за» Навального. Я бы так написал. На мой взгляд, это существенно, – сказал Константин Серов.

- Вы можете сформулировать причину такого решения?

– Послушайте, сторонникам Навального было согласовано место для проведения их митинга в Удельном парке. Им оно не понравилось, и они приняли решение все равно идти на Марсово поле. А там, как все знают, сегодня проводится совсем другой фестиваль. Мы не хотим, чтобы между теми, кто с утра гуляет на Марсовом поле, и молодежью Навального возник конфликт.

- А почему вы считаете, что конфликт неизбежен?

– Я не сказал – неизбежен. Я подразумеваю, что в Петербурге живут не только оппозиционеры, но и их противники. И последних намного больше.

- Тогда получается, что из-за меньшинства вы освобождаете место тому же меньшинству.

– Не освобождаем. После 13 часов никто на Марсовом поле никаких митингов не разрешал. И это несогласным прекрасно известно. Что касается большинства, то я бы посоветовал оппозиционерам извиниться перед теми же участниками военно-патриотических, казачьих клубов, страйкерами, которые будут вынуждены из-за них свернуть праздник пораньше. Или это у революционеров не принято?

- Все равно же пойдут к 14 часам на Марсово поле.

– Кто-то, конечно, пойдет. Тут, как говорится, медицина бессильна. Мы делаем все возможное, чтобы избежать каких-либо агрессий. Данное решение не позиция неуверенности, а, наоборот, позиция сильной системы. Может, это назидательно будет услышано, но власти Петербурга больше думают о родителях оппозиционно настроенной молодежи, чем они сами. Ну, а если все же кому-то нужно нарваться, то, скорее всего, у него получится. Власть запретила, а они идут. И что? Полиция отворачивается? Как вы себе это представляете?

С Константином Серовым беседовал Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру".