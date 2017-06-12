В Петербурге задержали вышедшего из дома активиста "Открытой России"

Активист "Открытой России", муниципальный депутат Даниил Кен задержан у дома сотрудниками полиции. Об этом он сообщил в Твиттере 12 июня.

"Вышел из дома на митинг, задержал Центр "Э", – сообщил Кен. По данным председателя "Открытой России" в Петербурге Андрея Пивоварова, на данный момент Кена везут в отдел полиции.

Отметим, что самого Пивоварова дома ранее блокировали сотрудники правопорядка, так же, как и главу штаба Навального Полину Костылеву.