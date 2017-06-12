В Петербурге задержали вышедшего из дома активиста "Открытой России"
Активист "Открытой России", муниципальный депутат Даниил Кен задержан у дома сотрудниками полиции. Об этом он сообщил в Твиттере 12 июня.
"Вышел из дома на митинг, задержал Центр "Э", – сообщил Кен. По данным председателя "Открытой России" в Петербурге Андрея Пивоварова, на данный момент Кена везут в отдел полиции.
Отметим, что самого Пивоварова дома ранее блокировали сотрудники правопорядка, так же, как и главу штаба Навального Полину Костылеву.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны. В Петербурге оппозиция разрешения не добилась и планирует выйти в 14.00 на Марсово поле. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.