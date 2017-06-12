Ради сторонников Навального гулянье на Марсовом поле - до 13 часов
По информации «Фонтанки», 11 июня на совместном совещании представителей Смольного и полицейских Петербурга, отвечающих за организацию и безопасность всех мероприятий на Дне России, принято необычное решение. Участников гуляний на Марсовом поле попросят закончить все представления к 13 часам дня 12 июня (вместо запланированных 19).
Напомним, что Марсово поле, где хотят митинговать несогласные, оказалось не свободно. Как уже сообщало наше издание, 12 июня там запланирован целый милитари-фест: военно-патриотические, страйкбольные и казачьи клубы Санкт-Петербурга представят четыре эпохи военной истории нашей страны.
Несмотря на то, что изначально организаторы афишировали начало праздника на Марсовом поле в 12 часов, недавно старт был перенесен на 10 утра. Что касается массовости, то в группе «Страйкфеста» значится 400 человек, заявивших здесь о своем обязательном участии. Кстати, после 13 часов на фестивале намеревались провести тренинг «Безопасность в большом городе» и подвести итоги мастер-класса «Спортивный ножевой бой – современный вид оружейного единоборства».
По данным «Фонтанки», решение остановить фестиваль к 13 часам связано с пониманием властей, что к 14 часам на Марсово поле придут сторонники Алексея Навального, которым Смольный согласовал их митинг в Удельном парке, а они предсказуемо отказались.
О подсчетах полиции числа несогласных в связи с несанкционированной акцией читайте здесь.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны.
Напомним, 26 марта в Москве, Петербурге и других российских городах уже прошли самые масштабные с 2012 года несанкционированные антикоррупционные митинги. После публикации расследования Алексея Навального «Он вам не Димон» об имуществе Дмитрия Медведева на площади вышли тысячи молодых людей. Во время акций сотни человек были задержаны, сам Навальный получил штраф 20 тысяч за его организацию и 15 суток ареста за сопротивление полиции.
В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией и Алексей Навальный опубликовали фильм “Он вам не Димон”. В картине утверждается, что премьер-министр через благотворительные фонды и организации, юридически оформленные на доверенных лиц Медведева (включая родственников и однокурсников), владеет дорогой недвижимостью. Спустя месяц Медведев прокомментировал расследование, сравнив его с компотом: “Оно сделано по принципу компота: берут разную муть, чушь, собирают … какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его”.
В конце марта в Москве, Петербурге и других городах России прошли несанкционированные антикоррупционные митинги. С требованиями отставки Медведева на улицы вышли тысячи молодых людей, посмотревших фильм.