В Норильске задержаны около 10 участников антикоррупционной акции
В Норильске на антикоррупционной акции задержаны как минимум 10 человек, сообщает твиттер проекта «ОВД-Инфо».
Судя по опубликованному очевидцами видео, в разгоне митинга кроме сотрудников правоохранительных органов участвовали казаки.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон».
Инициативу поддержали в 187 городах страны.