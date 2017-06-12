В центре Санкт-Петербурга закрывают движение
Сегодня, 12 июня, в Петербурге перекрывают движение по центральным улицам.
Пока по Невскому проспекту проезд свободный, но это ненадолго.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
Сегодня, 12 июня, в Петербурге перекрывают движение по центральным улицам.
Пока по Невскому проспекту проезд свободный, но это ненадолго.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
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