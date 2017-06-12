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Полиция перед акциями 12 июня изъяла более 100 листовок у активистов
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В Казани на антикоррупционный митинг в семь утра пришли 400 человек
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12.06.2017 12:31
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В центре Санкт-Петербурга закрывают движение

 

Сегодня, 12 июня, в Петербурге перекрывают движение по центральным улицам.

Пока по Невскому проспекту проезд свободный, но это ненадолго.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга»


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