Мэрия Москвы разрешила гуляния оппозиционеров на Тверской

Московская мэрия разрешила провести оппозиционный митинг на Тверской улице. Об этом сообщил Леонид Волков в эфире канала НАВАЛЬНЫЙ.live.

Он уточнил, зачитывая документ, что гуляния разрешено провести без плакатов и флагов. Напомним, ранее стало известно, что в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование. Из-за этого поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу – а значит, будет несанкционированной. Теперь, судя по заявлению Волкова, акция снова разрешена, но уже на Тверской.