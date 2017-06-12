Антикоррупционные митинги на Дальнем Востоке и в Сибири собрали тысячи участников

Закончились антикоррупционные митинги, прошедшие 12 июня на Дальнем Востоке и в Сибири. Почти в каждом городе, где проходит акция, на нее приходят тысячи людей.

Так, крупные митинги (по несколько тысяч участников, согласно данным организаторов) прошли в Омске и Челябинске. В Новосибирске пришло около пяти тысяч человек. Многочисленный митинг прошел в Тюмени. В Омске несколько тысяч человек вышли на митинг, сообщили в эфире "Навальный LIVE".

В 12:00 по Москве митинги начались в десятках городов ближе к западу России, включая Екатеринбург, Оренбург, Владимир, Уфу, Пензу, Саранск. В Краснодаре на митинг уже собрались около двух тысяч человек.

Больше всего задержанных – 20 человек – было во Владивостоке, пишет местное издание VL.ru. Здесь антикоррупционный митинг прошел на Привокзальной площади — там же, где были народные гуляния на День России. Еще девять человек задержали в Благовещенске, двоих – в Новосибирске.

На митинге в Красноярске приняли резолюцию об отправке премьера Медведева в отставку. Также упомянули политзаключенных и лично лидера запрещенного экстремистского движения "Русские" Дмитрия Демушкина.

Тем временем канал "Дождь" цитирует Дмитрия Пескова, который считает, что перенос оппозиционного митинга на Тверскую улицу в Москве — "вопрос мэрии, а не Кремля". Песков добавил, что "важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий".