В Новосибирске на митинг против коррупции вышли от трех до пяти тысяч человек
На Михайловской набережной Новосибирска около 13:30 по местному времени 12 июня началась акция новосибирских сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.
Митинг был анонсирован заранее как антикоррупционный, его проведение было согласовано с городскими властями.
По оценке корреспондента "НГС.НОВОСТИ", находящегося на месте событий, на набережной собралось порядка 3-5 тыс. человек — то есть примерно столько же, сколько участвует в официальных мероприятиях по случаю празднования Дня России.
На митинге, как сообщается, задержали двоих участников, которые запустили квадрокоптер.
Источник: НГС.новости
Справка:
Напомним, в регионах протестующим предложили необычное время или маршруты для митинга 12 июня.
Так, в Казани митинг назначили на 7 утра в посёлке Юдино. Активистов без личного транспорта вызвались довозить к площади у ДК Железнодорожников единомышленники-автовладельцы. Краснодарцам повезло больше: им разрешили собраться в 9 утра вместо запрашиваемого полудня. По последним данным, там собралось около 500 человек, четверых задержали.
В Ижевске оппозиционерам предложили митинговать напротив кладбища, где организаторы собираются «похоронить коррупцию». Траурное шествие пойдёт вдоль улицы Удмуртская до Северного кладбища, где пройдёт процедура отпевания, пообещали организаторы. В Томске митингующих не пустили ни на одну из центральных площадок. Штабисты согласились на место на Южной площади, «хотя оно вмещает мало людей».
В Екатеринбурге официального ответа так и не дождались. Получив шесть отказов на десять заявленных площадок, организаторы выбрали более удобную из проигнорированных и назвали акцию согласованной.
Жителям Махачкалы получить официальное разрешение администрации не помогло даже вмешательство суда, пишет местное издание «Новое дело». Несмотря на отказ мэрии, оппозиционеры планируют выйти на акцию, в которой заявлено 499 участников.
Не удалось согласовать митинг с официальными властями и во Владивостоке, где единомышленники Навального в День России собираются примкнуть к Казачьим войскам на привокзальной площади.