В Новосибирске на митинг против коррупции вышли от трех до пяти тысяч человек

На Михайловской набережной Новосибирска около 13:30 по местному времени 12 июня началась акция новосибирских сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

Митинг был анонсирован заранее как антикоррупционный, его проведение было согласовано с городскими властями.

Публикация от Vers from Siberia (@wisemould) Июн 12 2017 в 1:58 PDT

По оценке корреспондента "НГС.НОВОСТИ", находящегося на месте событий, на набережной собралось порядка 3-5 тыс. человек — то есть примерно столько же, сколько участвует в официальных мероприятиях по случаю празднования Дня России.

На митинге, как сообщается, задержали двоих участников, которые запустили квадрокоптер.