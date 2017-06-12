В Казани полицейские задержали организатора митинга оппозиции и трёх участников

После митинга против коррупции, который сегодня провели сторонники Алексея Навального в Казани, полицейские задержали организатора акции и трех участников. Сначала полицейские проводили в автобус Тауфика Васильева, который во время выступления со сцены критиковал традиционный ислам и называл власть «прочным порочным кругом». По окончании митинга сотрудники МВД увезли мужчину в отделение полиции.

Следом полицейские задержали организатора акции Азата Габдульвалеева. Претензии стражей порядка возникли из-за несоответствия плакатов теме акции. Две участницы митинга держали в руках транспарант, на котором была надпись: «Нет геноциду коренного населения России». Двух женщин, которые держали плакат, тоже отправили в полицию.

Напомним, сторонники Алексея Навального в Казани вышли на митинг против коррупции в 7 утра в поселке Юдино, в 35 км от города. По оценкам организаторов, перед ДК Железнодорожников собралось около 500 человек. Полицейские установили ограждения, и так как митинг был заявлен на 150 (больше в период проведения Кубка конфедераций не разрешили), большая часть людей осталась за ограждениями.

Организаторы проводят акцию в поддержку «требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России; создания в стране атмосферы тотальной нетерпимости к коррупции в любом ее проявлении».