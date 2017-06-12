МИД Украины предложил обязать россиян оповещать о въезде в страну

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил обязать россиян оповещать Киев о намерении посетить страну, передает 12 июня «Интерфакс-Украина» со ссылкой на местное телевидение.

«Вот вы едете в разные страны, и заходите в интернет, и говорите: я через 5 дней еду — вот так, на самом деле и российские граждане должны ехать в Украину, необходимо создать соответствующую платформу и контролировать въезд, так чтобы это не было абсолютно неконтролируемо», — сказал он.

Он также отметил, что создание подобной системы займет несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что МИД Украины поддержал идею въезда россиян по биометрическим паспортам.