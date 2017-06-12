Женщина погибла при пожаре на проспекте Просвещения

Мёртвую женщину обнаружили 11 июня в парадной жилого дома в Калининском районе Петербурга. Предположительно, она задохнулась во время пожара.

Как стало известно «Фонтанке», тело нашли в районе одиннадцати часов вечера после пожара на чёрной лестнице последнего, двенадцатого этажа дома №78/1 по проспекту Просвещения. Погибшая лежала на матрасе и была одета только в шерстяную кофту.

По всей видимости, пожилая женщина ночевала в парадной. Соседи подтвердили, что неоднократно видели её. Полицейские установили, что это 64-летняя петербурженка без официального места жительства и работы.

Причины пожара выясняются.