К главе штаба Навального в Петербурге и координатору "Открытой России" пришла полиция
Петербургские оппозиционеры сообщают об утреннем визите полиции к их квартирам. По информации "Фонтанки", утром 12 июня правоохранительные органы решили навестить трёх организаторов митинга на Марсовом поле: главу штаба Навального в Петербурга Полину Костылеву, председателя "Открытой России" Андрея Пивоварова и координатора "Весны" Николая Артеменко.
"Ко мне пришли Центр "Э" и полиция. Дверь я не открываю, общаемся так. Говорят, что у них материал, по которому я планирую массовые беспорядки, и что надо проехать с ними. Это, говорю, приглашение или повестка? Отвечают – приглашение. Стоят под дверью совещаются", – сообщил "Фонтанке" Андрей Пивоваров. Аналогичные визиты, по словам оппозиционеров, были нанесены Полине Костылевой и Николаю Артеменко.
Сейчас на Марсовом поле около двух десятков ОМОНовских автозаков.
Справка:
12 июня Алексей Навальный призвал выйти на вторую антикоррупционную акцию, посвященную результатам расследования Фонда борьбы с коррупцией. Протестующие собираются повторно требовать от властей ответить, откуда у Дмитрия Медведева деньги на особняки и яхты, которые ему приписывают в фильме «Он вам не Димон». Инициативу поддержали в 187 городах страны, во многих из которых мероприятия согласовали. Однако в Москве, где шествие сначала согласовали на проспекте Сахарова, запретили устанавливать экраны и звуковое оборудование, из-за чего поздно вечером 11 июня Навальный объявил, что акция переносится на Тверскую улицу – а значит, будет несанкционированной.
В Петербурге оппозиция разрешения вообще не добилась и планирует присоединиться к празднеству на Марсовом поле, которое будет занято военно-патриотическими, страйкбольными и казачьими клубами. Команда Навального ждёт около 15 тысяч человек.