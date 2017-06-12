К главе штаба Навального в Петербурге и координатору "Открытой России" пришла полиция

Петербургские оппозиционеры сообщают об утреннем визите полиции к их квартирам. По информации "Фонтанки", утром 12 июня правоохранительные органы решили навестить трёх организаторов митинга на Марсовом поле: главу штаба Навального в Петербурга Полину Костылеву, председателя "Открытой России" Андрея Пивоварова и координатора "Весны" Николая Артеменко.

"Ко мне пришли Центр "Э" и полиция. Дверь я не открываю, общаемся так. Говорят, что у них материал, по которому я планирую массовые беспорядки, и что надо проехать с ними. Это, говорю, приглашение или повестка? Отвечают – приглашение. Стоят под дверью совещаются", – сообщил "Фонтанке" Андрей Пивоваров. Аналогичные визиты, по словам оппозиционеров, были нанесены Полине Костылевой и Николаю Артеменко.

Сейчас на Марсовом поле около двух десятков ОМОНовских автозаков.