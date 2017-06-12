Полиция перед акциями 12 июня изъяла более 100 листовок у активистов

Больше сотни листовок оставалось раздать стороннику оппозиции, когда у ТРК «Жемчужная плаза» он попался на глаза сотрудникам правоохранительных органов Красносельского района Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 11 июня мужчину со стопкой бумаг полицейские остановили у торгового центра на Петергофском шоссе, 51А. Листовки он в половине десятого вечера раздавал прохожим, и сотрудники полиции тоже взглянули на их содержимое.

Информация о предстоящем митинге, предваряемая требованиями ответов «про коррупцию, про ложь, про разбитые дороги, про зарплаты в 8000 рублей и многое другое» заинтересовала полицейских. Так же, как и личность нигде официально не работающего 29-летнего местного жителя.

Оставшиеся 114 экземпляров неразрешённой бумажной продукции изъяли, а её распространителя пригласили для беседы в отделение.