Семьям погибших в ДТП в Забайкалье выплатят по 1 млн рублей

Власти Забайкальского края распорядились выплатить по 1 млн руб. семьям 12 погибших в ДТП в Забайкальском крае. Об этом сообщает «ЗабMedia» 12 июня со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«12 июня губернатор Забайкальского края Наталья Жданова после заседания оперативного штаба сообщила о принятом решении выплатить компенсации в размере 1 млн руб. семьям погибших в ДТП забайкальцев», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Также отмечается, что в настоящий момент рассчитывается размер выплат пострадавшим в аварии.

Ранее сообщалось, что губернатор Забайкалья объявила 13 июня днем траура по жертвам ДТП.