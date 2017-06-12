Жертв ДТП в Забайкалье уже 12, среди пострадавших дети

Увеличилось число погибших в результате ДТП с автобусом, случившегося в ночь с 11 на 12 июня на трассе «Байкал» в Забайкальском крае.

Как сообщает 12 июня региональное СУ СК, погибли по меньшей мере 12 человек. Девять женщин и один мужчина скончались на месте, два человека – при транспортировке в больницу.

В автобусе ехал 51 человек, в том числе дети. 36 госпитализированы. Одна женщина находится в коме, два ребенка – в тяжелом состоянии.

Напомним, 11 июня Минздрав РФ сообщал, что все пострадавшие – в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

О предполагаемых причинах ДТП читайте на «Водителе Петербурга». Там же рассказы очевидцев и фотографии с места аварии.